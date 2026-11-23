Эксперт рассказал, как ИИ может вызывать тревожность у подростков Эксперт Нуньес: у подростков может развиться тревожность из-за использования ИИ

Москва23 ноя Вести.Подросток может столкнуться с тревожностью и эмоциональной неустойчивостью из-за использования искусственного интеллекта (ИИ). ОБ этом рассказал президент Международной федерации психологии чрезвычайных ситуаций и специалист по влиянию ИИ на психологическое здоровье Диего Нуньес.

В беседе с РИА Новости он отметил, что "лайки", моментальные ответы, а также подобранный лично под человека контент вызывают выбросы дофамина​​​.

Такая стимуляция перегружает системы вознаграждения, тогда как кора мозга еще не дозрела настолько, чтобы сдерживать импульсы. В результате растут тревожность, эмоциональная неустойчивость, наблюдаются резкие перепады настроения, а также формируются поведенческие зависимости и зависимость от технологий сказал Нуньес

По его словам, родители и педагоги могут значительно снизить пагубное влияние ИИ.

Ранее стало известно, что в России подавляющее большинство школьников поколения "альфа" уже применяют нейросети в повседневной жизни. Чаще всего они используют ИИ в учебных задачах.