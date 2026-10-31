Москва31 окт Вести.При выборе качественного огнетушителя, прежде всего, необходимо заглянуть в паспорт изделия, где указан номер сертификата. Об этом в разговоре с ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Научно-исследовательского центра (НИЦ) автоматических установок обнаружения и тушения пожаров Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Олег Рахманин.

По словам эксперта, проверить паспорт и номер сертификата можно прямо в магазине, на сайте Росаккредитации.

Ознакомиться обязательно со сроком годности огнетушителя. Посмотреть, есть ли у него паспорт, предоставляется ли он в магазине. Обращать внимание на давление, здесь есть манометр. Обращать внимание на то, чтобы на ручке огнетушителя, и на запорно-пусковом устройстве не было зазубрин, острых краев. Эти позиции показывают некачественных подход при производстве огнетушителя отметил Рахманин

Ранее в МЧС России провели проверку продающихся на маркетплейсах огнетушителей. Ни один из 26 образцов не прошел успешно проверку по заявленным характеристикам. В основном, огнетушители не срабатывали, потому что была подмена более качественного огнетушащего порошка на дешевые аналоги.