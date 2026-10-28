Москва28 октВести.МЧС России провело испытания 26 огнетушителей, продающихся на маркетплейсах. Ни один из них не прошел успешно проверку по заявленным характеристикам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там сообщили, что контрольные закупки огнетушителей на ведущих маркетплейсах страны были проведены совместно с международной ассоциацией "Антиконтрафакт", а испытания образцов проводились на полигонах ВНИИПО МЧС РФ и Академии ГПС МЧС РФ.
В ведомстве подчеркнули, что проверке подверглись 26 огнетушителей различных типов, в том числе порошковые и воздушно-эмульсионные.
Результат имеет принципиальное значение: ни один из проверенных образцов не прошел испытания по заявленным характеристикамзаявили в МЧС
При этом в спасательном ведомстве уточнили, что речь идет не о недочетах в документах, а о именно о работоспособности огнетушителей.
Так, например, один из них – с маркировкой "ГОСТ 2026" без данных о производителе – не сработал во время испытаний. Когда эксперты вскрыли его, то выяснилось: внутри отсутствовал источник вытесняющего газа для создания давления, а вместо огнетушащего порошка было вещество, напоминающее песок.