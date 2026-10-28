МЧС проверило 26 огнетушителей с маркетплейсов, ни один не прошел испытания

Ни один из проверенных МЧС огнетушителей с маркетплейсов не прошел испытания МЧС проверило 26 огнетушителей с маркетплейсов, ни один не прошел испытания

Москва28 окт Вести.МЧС России провело испытания 26 огнетушителей, продающихся на маркетплейсах. Ни один из них не прошел успешно проверку по заявленным характеристикам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там сообщили, что контрольные закупки огнетушителей на ведущих маркетплейсах страны были проведены совместно с международной ассоциацией "Антиконтрафакт", а испытания образцов проводились на полигонах ВНИИПО МЧС РФ и Академии ГПС МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что проверке подверглись 26 огнетушителей различных типов, в том числе порошковые и воздушно-эмульсионные.

Результат имеет принципиальное значение: ни один из проверенных образцов не прошел испытания по заявленным характеристикам заявили в МЧС

При этом в спасательном ведомстве уточнили, что речь идет не о недочетах в документах, а о именно о работоспособности огнетушителей.

Так, например, один из них – с маркировкой "ГОСТ 2026" без данных о производителе – не сработал во время испытаний. Когда эксперты вскрыли его, то выяснилось: внутри отсутствовал источник вытесняющего газа для создания давления, а вместо огнетушащего порошка было вещество, напоминающее песок.