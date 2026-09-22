Роспотребнадзор объяснил, на что обратить внимание при выборе салона красоты

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный салон красоты Роспотребнадзор объяснил, на что обратить внимание при выборе салона красоты

Москва22 сен Вести.В Роспотребнадзоре рассказали, каким критериям должен отвечать качественный сервис в сфере красоты. Хороший салон должен обеспечивать посетителям комфортную температуру, нормальное освещение, дезинфицированные инструменты и безопасные средства, информацию приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам представителей ведомства, крайне важно, чтобы перед началом каждой процедуры мастер обязательно мыл свои руки.

Инструменты в виде расчесок, щеток и ножниц должны промываться под проточной водой, а после проходить дезинфекцию или стерилизацию. Маникюрные и педикюрные инструменты мастер обязан дезинфицировать путем погружения их в рабочий раствор, а после простерилизовать.

Дополнительно отмечается, что посетитель имеет право запросить документы, подтверждающие безопасность используемых средств. Например, стоит проверять парфюмерно-косметическую продукцию на наличие сертификата или декларации о соответствии и обращать пристальное внимание на срок ее годности.

Выбирая салон красоты, обращайте внимание не только на результат процедуры, но и на соблюдение санитарных норм. А если возникают вопросы или сомнения, можно обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора заключили в ведомстве

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