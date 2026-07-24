Москва24 июл Вести.Рейды Росздравнадзора по салонам, предоставляющим косметологические услуги населению, позволят решить проблему "черных косметологов". Такое мнение ИС "Вести" высказала доцент кафедры уголовного права, кафедры медицинского права и права биотехнологий Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина.

По ее словам, выявить специалистов, которые осуществляют услуги, не имея соответствующего образования, лицензии, не составляет труда.

Не такая большая проблема обнаружить тех, кто в соцсетях рекламирует свои услуги. Часто, кстати, у таких специалистов есть диплом, но он поддельный. И наличие медицинского диплома очень легко проверить. Имеется реестр, где вбиваешь цифры и сразу все становится понятно. Думаю, что начинать надо с проверок Росздравнадзором сказала Анастасия Рагулина

В рамках этой проверки эксперты должны запрашивать у организации наличие лицензии, оборудования; помещение должно соответствовать определенным требованиям.