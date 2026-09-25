Москва25 сен Вести.Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца во многом состоит из лжецов, которые оболванивают население. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора по научной работе, член дирекции, заведующий Отделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Правительство Мерца во многом состоит из правительства … лжецов … Они врут и оболванивают население с точки зрения того, кто мы такие, почему конфликт с Украиной, как это происходит. Самая большая ложь была последняя – это … германо-украинская провокация в аэропорту Лейпциг … где водитель автобуса ногой сбил некий беспилотный аппарат … как все пишут, почему-то не взорвался, почему-то были перерезаны там все провода и так далее. Это ложь сказал он

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцам стоит избавиться от Мерца прежде, чем он втянет их в войну с Россией.