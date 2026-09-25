Москва25 сенВести.Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца во многом состоит из лжецов, которые оболванивают население. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель директора по научной работе, член дирекции, заведующий Отделом страновых исследований и руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Правительство Мерца во многом состоит из правительства … лжецов … Они врут и оболванивают население с точки зрения того, кто мы такие, почему конфликт с Украиной, как это происходит. Самая большая ложь была последняя – это … германо-украинская провокация в аэропорту Лейпциг … где водитель автобуса ногой сбил некий беспилотный аппарат … как все пишут, почему-то не взорвался, почему-то были перерезаны там все провода и так далее. Это ложьсказал он
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцам стоит избавиться от Мерца прежде, чем он втянет их в войну с Россией.