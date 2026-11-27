Эксперт рассказал, как РФ может ответить на присутствие военных Франции у Львова Военный эксперт Кнутов указал на базу французских военных у Львова

Москва27 ноя Вести.Франция официально признала присутствие своих военных на территории Украины. На это последует ответ со стороны России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

Он напомнил, что ранее Париж неоднократно отрицал присутствие своих солдат на Украине, хотя они находятся там уже довольно давно, в том числе под предлогом учебных миссий. Особенно много их в тренировочном центре под Львовом, который был создан по стандартам НАТО, отметил военный эксперт.

Однако ситуация изменилась и теперь Франция признает наличие своих военнослужащих на Украине. На такой шаг республика пошла специально в связи с тем, что обсуждается вопрос ввода войск "коалиции желающих" на украинскую территорию, считает Кнутов. Данная тактика направлена на то, чтобы избежать "гражданского взрыва" внутри страны, когда решение о более масштабном участии в конфликте будет принято официально, добавил он.

Когда произойдет уже ввод войск, более крупномасштабных, как рассчитывают в Париже, особых серьезных протестов не будет, потому что все уже "выкипит" сейчас подчеркнул собеседник издания

Эксперт отметил, что признание Франции фактически означает участие республики в конфликте против России. И на это последует соответствующий ответ. По мнению Кнутова, "бить надо уже по французским военным базам на территории Франции".

Но, чтобы не усиливать эскалацию, думаю, что мы ограничимся ударами по французским военным на территории Украины добавил он

Ранее сообщалось, что во Франции разгорелся политический скандал после появления информации о нахождении французских военнослужащих на территории Украины без уведомления законодателей. Заместитель министра обороны республики Алис Рюфо была вызвана в сенат для дачи пояснений в ходе закрытых слушаний.