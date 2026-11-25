Сенат Франции потребовал объяснений о присутствии военных на Украине Во Франции разгорелся скандал из-за отправки военных на Украину

Москва25 ноя Вести.Во Франции разгорелся политический скандал после появления информации о нахождении французских военнослужащих на территории Украины без уведомления законодателей. Об этом сообщает издание Politico.

В связи с инцидентом заместитель министра обороны Алис Рюфо была вызвана в сенат для дачи пояснений в ходе закрытых слушаний.

Речь идет об операции Volia, в рамках которой французские специалисты оказывают помощь в подготовке украинских подразделений и обслуживании техники, поставленной Парижем. По имеющимся данным, они находятся в зоне конфликта с лета 2026 года.

В оборонном ведомстве Франции заверяют, что их сотрудники не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Власти объясняют этим отсутствие необходимости применять статью 35 Конституции, обязывающую информировать парламент о военных операциях за рубежом.

Оппозиционные политики, в свою очередь, настаивают на раскрытии информации о количестве специалистов, сроках их пребывания и конкретных задачах. Они указывают на нормы закона, согласно которым правительство должно уведомлять парламент о зарубежных миссиях в трехдневный срок, а через четыре месяца получать официальное разрешение на их продление.