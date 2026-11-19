Во Франции потребовали объяснить отправку военнослужащих на Украину Сенатор Упер потребовал разъяснений из-за отправки Францией военных на Украину

Москва19 ноя Вести.Французский сенатор от правой партии "Республиканцы" Ален Упер потребовал от Министерства обороны Франции объяснить, почему военнослужащих республики отправили на Украину.

Как объяснил политик, исполнительная власть не имеет права принимать соответствующие решения единолично.

Я направил официальный запрос министру вооруженных сил, чтобы она объяснила, на каком основании это делается написал Упер на своей странице в социальной сети X

Ранее министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила, что на Украине находятся действующие французские военнослужащие. При этом она утверждает, что военные республики не участвуют в боевых действиях.