Москва19 нояВести.Французский сенатор от правой партии "Республиканцы" Ален Упер потребовал от Министерства обороны Франции объяснить, почему военнослужащих республики отправили на Украину.
Как объяснил политик, исполнительная власть не имеет права принимать соответствующие решения единолично.
Я направил официальный запрос министру вооруженных сил, чтобы она объяснила, на каком основании это делаетсянаписал Упер на своей странице в социальной сети X
Ранее министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила, что на Украине находятся действующие французские военнослужащие. При этом она утверждает, что военные республики не участвуют в боевых действиях.