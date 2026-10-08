Москва8 окт Вести.Вздувшийся аккумулятор значительно увеличивает вероятность взрыва смартфона. Об этом сообщил главный редактор информационно-аналитического IT-издания "Рунет" Владимир Зыков в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, в случаях отхождения экрана или задней крышки от корпуса устройством не стоит пользоваться.

Главная опасность в смартфоне связана с аккумулятором — там используются литий-ионные батареи. При повреждении, заводском браке, сильном износе или перегреве может начаться тепловой разгон, который приводит к сильному нагреву и разрыву корпуса объяснил эксперт

Специалист также выделил механические повреждения как отдельный фактор риска. По его словам, после сильного удара необходимо внимательно наблюдать за устройством, обращая внимание на появление таких тревожных признаков, как перегрев, вздутие батареи или резкое сокращение времени автономной работы.

Эксперт предупредил, что проблемы могут возникать и после некачественного ремонта, особенно если вместо оригинальной детали установили дешевую батарею неизвестного происхождения. Он отметил, что на аккумуляторе лучше не экономить. То же самое, по его словам, относится к поврежденным зарядным устройствам, разъемам и сомнительным блокам питания.

При этом Зыков уточнил, что обычный нагрев смартфона сам по себе еще не является признаком возгорания. Насторожить должно именно аномальное поведение устройства.

IT-эксперт порекомендовал не заряжать телефон под подушкой или одеялом, так как в таких условиях тепло отводится плохо, что может привести к взрыву. Он также подчеркнул, что категорически не следует пользоваться устройством со вздувшимся аккумулятором и, тем более, пытаться разобрать его самостоятельно.