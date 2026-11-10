Юрист Хаминский: за ошибку врача можно отсудить компенсацию, если доказать вред

Эксперт рассказал, когда при врачебной ошибке можно получить компенсацию Юрист Хаминский: за ошибку врача можно отсудить компенсацию, если доказать вред

Москва10 ноя Вести.Пациент может получить компенсацию за врачебную ошибку, если докажет наличие вреда здоровью, заявил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, неправильный диагноз не означает, что пациенту в любом случае полагается компенсация.

Право на возмещение возникает, если доказано, что медицинская организация нарушила стандарты оказания медицинской помощи, не обеспечила необходимое обследование или допустила ошибку при оценке состояния пациента, и это повлекло вред здоровью указал эксперт

Чтобы подтвердить наличие вреда здоровью, пациенту нужно собрать доказательства, это могут быть заключения специалистов, амбулаторная карта, результаты анализов, рассказал юрист.

Он отметил, что при наличии доказанного вреда можно рассчитывать на компенсацию повторного лечения, лекарств, утраченного заработка и морального ущерба.

Ранее сообщалось, что чаще всего врачебные ошибки, выявляемые при проверках в рамках системы ОМС, связаны с оказанием помощи больным сахарным диабетом. При этом грубые ошибки, приводящие к серьезному ущербу здоровью граждан, составляют менее 1% от проверяемых случаев.