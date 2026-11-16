Анохин: запуск первых сетей 6G в России ожидается в 2029 году

Эксперт рассказал, когда в России распространятся сети 6G Анохин: запуск первых сетей 6G в России ожидается в 2029 году

Москва16 ноя Вести.Первые пробные запуски сетей стандарта 6G в России ожидаются в 2029 году, заявил изданию "Абзац" гендиректор ПАО "ВымпелКом" Сергей Анохин.

Он отметил, что внедрение и распространение нового поколения мобильной связи происходит раз в 8-10 лет, а перед внедрением 6G пользователям нужно полноценно освоить возможности 5G.

Следующий [этап], как мы знаем, будет 6G. Да, это, скорее всего, тридцатые годы. Да, это где-то двадцать девятый - тридцатый год - начало каких-то первых пробных установок и запуск такой сети сказал Анохин

Ранее гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что внедрение сети 6G в России возможно не раньше 2030 года. Сейчас уже начались тесты этого стандарта связи, однако они носят больше теоретический характер, чем практический, отметил он.