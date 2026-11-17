Москва17 нояВести.В России запрещено добывать золото самостоятельно, это могут делать исключительно лицензированные предприятия. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский.
Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя. Конечно, есть нарушающие закон лицаотметил Басанский
По его словам, ежегодно в Магаданской области "черные старатели" моют золото в основном на отработанных месторождениях.
Эксперт рассказал, что в советское время золото добывали на месторождениях, где на тонну породы приходились 10 граммов золота. Сейчас благодаря новым технологиям стало возможным добывать металл даже из малоценной руды, где содержание составляет около 2 граммов на тонну.