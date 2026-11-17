Эксперт рассказал, можно ли в России добывать золото самостоятельно Эксперт: добыча золота в РФ разрешена исключительно лицензированным предприятиям

Москва17 ноя Вести.В России запрещено добывать золото самостоятельно, это могут делать исключительно лицензированные предприятия. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский.

Добыча золота частниками под запретом и уголовно наказуема​​​. Даже грамм драгоценного металла добыть без лицензии нельзя. Конечно, есть нарушающие закон лица отметил Басанский

По его словам, ежегодно в Магаданской области "черные старатели" моют золото в основном на отработанных месторождениях.

Эксперт рассказал, что в советское время золото добывали на месторождениях, где на тонну породы приходились 10 граммов золота. Сейчас благодаря новым технологиям стало возможным добывать металл даже из малоценной руды, где содержание составляет около 2 граммов на тонну.