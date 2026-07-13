Эксперт рассказал о дальнейшей позиции Украины в Вашингтоне после смерти Грэма Эксперт рассказал, что дальше будет с "проукраинской линией" после смерти Грэма

Москва13 июл Вести.Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пока не ослабит позиции Украины в Вашингтоне. Об этом ИС "Вести" заявил публицист, политолог-международник, автор и ведущий программы "Американские горки" Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Линдси Грэм был самым большим русофобом на политической арене США.

Но тем не менее, в общем, говорить о том, что без Грэма эта вся русофобская, проукраинская линия заглохнет, мне кажется, как минимум, преждевременно. Все-таки ясно, что к [президенту США Дональду] Трампу искали подходы, начиная с весны 2025 года. Часть тяжести по, так сказать, принуждению Трампа к евроатлантическому курсу играли непосредственно европейские лидеры, часть ложилась на Конгресс. И в какой-то момент Линдси Грэм стал как бы представителем тех сил, которые этим занимались. Трампу, конечно, для того, чтобы отказаться от влияния евроатлантического лобби, проевропейского, такого про-натовского лобби, … нужно было действовать гораздо более решительно в 2025 году. Сейчас … ясно, что, например, в бюджет, который будет приниматься … в сентябре, чтобы с 1 октября новый финансовый год начать, конгрессмены обеих партий постараются протащить помощь Украине … Получится или не получится – другой разговор, но эти попытки будут сделаны. Это весьма системно сказал эксперт

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внезапная смерть американского сенатора Линдси Грэма стала ударом по имиджу Киева.