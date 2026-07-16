Рютте после смерти Грэма будет играть более значительную роль в поддержке Киева Politico: роль Рютте в поддержке Украины после смерти Грэма станет важнее

Москва16 июл Вести.Генсек НАТО Марк Рютте после смерти американского сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) в вопросах поддержки Украины будет играть более значительную роль, пишет Politico, ссылаясь на европейского дипломата.

Издание отмечает, что Киев и его союзники рассчитывают не потерять поддержку Вашингтона, несмотря на смерть Грэма, бывшего активным посредником между сторонниками президента США Дональда Трампа и Украины. Украинские чиновники в разговоре с Politico заявляли, что "опечалены смертью Грэма", но продолжают надеяться на конструктивные шаги со стороны Вашингтона.

По мнению одного из европейских дипломатов, побеседовавших с изданием, есть и другие, кто мог бы продолжить дело Грэма.

Это, конечно, большая потеря, нам будет его не хватать... Но есть и другие, кто может принимать решения. Роль Рютте становится более значительной сказал источник Politico

По мнению работающего в Вашингтоне европейского дипломата, которого цитирует издание, последствия смерти Грэма для американской политики в отношении Украины будут самым волнующим вопросом для каждого дипломата в Европе.