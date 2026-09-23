Москва23 сен Вести.У извлеченных из вечной мерзлоты мамонтов остается характерный запах разлагающейся органики, хотя сами ткани иногда выглядят так, словно животное заморозили совсем недавно. Об этом Life.ru рассказал научный руководитель проекта Всемирного центра мамонта Альберт Протопопов.

Эксперт пояснил, в Арктике останки сохраняются лучше всего. Внешне некоторые обнаруженные ткани могут выглядеть, будто они свежие и их заморозили относительно недавно, отметил он.

Мамонт пролежал в земле десятки тысяч лет, и у него действительно специфический "мамонтовый" запах. Такой запах разлагаемого мяса с оттенком тысячелетий рассказал Протопопов

Ранее в Черняховском районе Калининградской области работники карьера обнаружили зуб мамонта возрастом от 22 до 30 тысяч лет. Находку передали в историко-художественный музей Калининграда.