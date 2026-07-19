Эксперт сообщил, сколько раз переработанная банка может попасть в магазины

Эксперт рассказал, сколько циклов переработки проходит алюминиевая банка Эксперт сообщил, сколько раз переработанная банка может попасть в магазины

Москва19 июл Вести.Алюминиевая банка за один год может перерабатываться и снова оказываться на полках магазинов до четырех раз. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил председатель алюминиевой ассоциации Игорь Игнашов.

Глава ассоциации рассказал, что обычно банки состоят из трех элементов – дна, корпуса и крышки с ключиком, но сейчас некоторые банки оборудуют защитной мембраной – платинкой. Она обеспечивает гигиеничность, предотвращая попадание бактерий и влаги при перевозке изделия.

Банка за один год может попасть на полку три, даже где-то четыре раза, будучи переработанной. И повторная переработка алюминия требует гораздо меньше энергии, чем производство первичного алюминия сообщил Игнашов

Ранее три крупных российских производителя алюминиевой упаковки и полуфабрикатов пожаловались первому вице-премьеру Денису Мантурову на рост цен в России на первичный алюминий. Они попросили изменить механизм ценообразования.