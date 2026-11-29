Эксперт рассказала, как нерабочие праздничные дни влияют на зарплату Эксперт: работодатель не вправе сокращать зарплату из-за праздников

Москва29 ноя Вести.Работодатель не может сокращать из-за праздников зарплату сотрудникам, которые полностью отработали месячную норму рабочего времени в месяц. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Нина Гукасова.

Нет, не может, если речь идет о работниках, получающих оклад и полностью отработавших норму рабочего времени в месяце отметила Гукасова

Она подчеркнула, что по закону наличие в месяце нерабочих праздничных дней не служит основанием для снижения заработной платы работника.

Гукасова напомнила, что январь — самый короткий рабочий месяц, однако фиксированная месячная ставка выплачивается в полном размере при условии, что сотрудник отработал все дни по графику производственного календаря и выполнил нормы труда.

Она добавила, что сокращение зарплаты возможно только в том случае, если работник не выполнял трудовые обязанности: находился на больничном или в отпуске за свой счет.

Ранее стало известно, может ли сотрудник попросить премию вместо участия в корпоративе.