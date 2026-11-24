Москва24 ноя Вести.По закону работодатель не обязан оплачивать сотрудникам дорогу до офиса, даже если на нее уходит много времени. Однако компания должна помогать добираться до работы при вахтовом графике сотрудника. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, которые передает RT, компания не должна покрывать расходы сотрудников на дорогу до работы, оплачивать такси или компенсировать ежедневный проезд. При этом законом не установлено предельное время, которое человек может тратить на дорогу до работы. Долгий путь не обязывает компанию организовывать развоз.

Обязательно помогать работникам добраться до работы компания должна при вахтовом методе сказала Санина

В таком случае работодатель должен за свой счет доставлять персонал от пункта сбора до места работы и обратно либо компенсировать проезд. Также работодатель возмещает расходы на поездки, входящие в трудовую функцию при разъездном характере работы.

Кроме того, как добавила специалист, если развоз, компенсация проезда или такси уже предусмотрены договором или внутренними документами, работодатель связан этими условиями.

В остальных ситуациях помощь остается добровольной. Как заметила Санина, трансфер, гибкий график или такси для ночных смен могут оказать помощь компании в вопросе сокращения опозданий и текучести кадров.