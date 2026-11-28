Эксперт: сотрудник может попросить премию вместо участия в корпоративе

Эксперт рассказала, может ли сотрудник попросить премию вместо корпоратива Эксперт: сотрудник может попросить премию вместо участия в корпоративе

Москва28 ноя Вести.Сотрудник может попросить премию вместо участия в новогоднем корпоративе, но финальное решение остается за работодателем. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской Академии Нина Гукасова.

Решение о замене корпоративного мероприятия денежной выплатой принимается исключительно руководством компании и должно быть зафиксировано в локальных нормативных актах отметила Гукасова

По ее словам, трудовое законодательство не дает работнику безусловного права требовать замену новогоднего корпоратива на денежную премию. Такая выплата - это мера поощрения за добросовестный труд, и решение о ее начислении остается на усмотрении работодателя, подчеркнула Гукасова.

Эксперт добавила, что премия, в отличие от подарка к празднику, считается частью системы оплаты труда и подлежит налогообложению НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке.

Ранее сообщалось, что сотрудника нельзя уволить за неподобающее поведение на корпоративе.