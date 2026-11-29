Эксперт раскрыла, выгодно ли брать отпуск перед Новым годом Эксперт Захаренкова: отпуск в декабре выгоден, но работодатель вправе отказать

Москва29 ноя Вести.Отпуск перед Новым годом может быть выгодным с финансовой точки зрения, если исходить из стоимости рабочего дня. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Если понимать под выгодой стоимость рабочего дня, на который приходится отпуск, то в декабре 2026 года 22 рабочих дня и 176 часов рабочего времени. Поэтому брать отпуск перед новогодними праздниками будет выгодно – так же, как, например, было в сентябре или октябре этого года сказала Захаренкова

Эксперт отметила, что, если отпуск в конце декабря не был заранее согласован и внесен в график отпусков, работодатель вправе отказать сотруднику в его предоставлении. Однако это правило не касается льготных категорий работников, которым отпуск может быть предоставлен в любое удобное для них время.

Захаренкова добавила, что по согласованию с работодателем график отпусков может быть изменен. О подобных корректировках желательно договариваться с работодателем как минимум за 2-3 недели до начала отпуска, подчеркнула эксперт.

Новогодние каникулы у россиян начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней - до 10 января 2027 года включительно. При этом последний рабочий день 2026 года, 30 декабря, не будет сокращенным.

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