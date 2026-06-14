Москва14 июн Вести.После фашистских бомбежек были спасены лишь разрозненные фрагменты панорамы "Оборона Севастополя". Их нельзя было соединить в единое полотно, поэтому художники воссоздали панораму заново. Об этом сообщила ИС "Вести" заведующая отделом истории Крымской войны музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Екатерина Малиновская.

Такое решение было принято, чтобы передать будущим поколениям цельное художественное произведение, пояснила она. Обновленную версию открыли в 1954 году — к столетию обороны Севастополя.

Дело в том, что у них разная форма, они все имели разную степень деформации, жесткость, и это технически делало невозможным их вновь представить. Поэтому и принимается решение о том, что панорама будет написана заново с сохранением сюжета и композиции панорамы Франца Алексеевича Рубо, но уже на новом холсте коллективом из 19 советских художников. Именно это полотно находилось в здании панорамы Севастополя с 1954 года рассказала Малиновская

Она добавила, что в Севастополе хранятся 39 фрагментов оригинального полотна панорамы.