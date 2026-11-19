Москва19 ноя Вести.Перловая каша, благодаря содержанию триптофана и ниацина, способствует выработке серотонина, который обеспечивает эмоциональный комфорт, душевное спокойствие и гармонию и ощущение счастья. Об этом ИС "Вести" рассказала заведующая Центром липидологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Светлана Дербенева.

Она опровергла распространенное заблуждение о том, что перловая каша способствует повышению уровня счастья за счет предполагаемого содержания в ней серотонина.

Перловая каша не сделает нас полностью счастливыми и вечно радостными, но определенная доля правды есть в том, что перловка богата триптофаном и ниацином (витамином B3), которые напрямую помогают организму вырабатывать гормон серотонин. А он, в свою очередь является одним из основных нейромедиаторов, который отвечает за стабильность, душевное спокойствие и эмоциональный комфорт. В быту его называют "гормоном счастья", но точнее было бы назвать его гормоном уверенности и гармонии рассказала Дербенева

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева посоветовала россиянам, которые столкнулись с признаками осенней хандры, дополнить свой рацион такими продуктами, как рыба, яйца, орехи и темный шоколад. Эксперт отметила, что осенняя хандра – это временное явление, которое отражается как на психическом, так и на физическом состоянии человека. В этот период выработка серотонина, дофамина, мелатонина организмом сокращается. Как только организм адаптируется, хандра проходит.