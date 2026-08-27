Эксперт рассказала о рисках США при отключении других стран от SWIFT Эксперт: США нанесут урон доллару при отключении других стран от SWIFT

Москва27 авг Вести.Угрозы президента США Дональда Трампа по блокировке доступа к SWIFT для стран, оказывающих поддержку Ирану, могут нанести больше урона доллару. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Она добавила, что блокировка доступа какой-либо страны к SWIFT подорвет доверие инвесторов.

Это камень в огород доллара США. Ну, не знаю, примете вы эту формулировку или нет, но будем так говорить, что это существенный вызов для доллара США, потому что ключевые страны, которые импортируют товары из Ирана, это в первую очередь Китай. А страна, которая, ну, сейчас является так называемым посредником – это Оман. Отключение обеих стран из мировой системы SWIFT… чревато серьезными геополитическими, экономическими, институциональными последствиями. То есть, начиная от дикой потери доверия инвесторов, которое и так подрывается в сторону США после блокировки активов наших, Российской Федерации, и тарифных войн, и санкционного давления, первичного и вторичного заявила Бондаренко

Ранее генеральный директор "Союз Страхование" Олег Ханин назвал основной предмет торга в переговорах США и Ирана. По его словам, им является выживание Исламской Республики.