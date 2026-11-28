Эксперт Панкратов считает, что МI6 повлияла на разрушение русских общин в Литве

Эксперт: разрушение русских общин в Литве началось по указке МI6 Эксперт Панкратов считает, что МI6 повлияла на разрушение русских общин в Литве

Москва28 ноя Вести.Служба внешнеполитической разведки Великобритании МI6 повлияла на разрушение русских общин в Литве и подавление инакомыслия в целом в республике. Такое мнение высказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Кондукторы свободы", сообщает ИС "Вести".

Центр принятия решений - единственный. Судя по тому, что курируют эти три [прибалтийские] страны Великобритания, МI6, то мы понимаем, откуда растут ноги в этой истории заявил он

По его словам, до этого кураторство над прибалтийскими государствами осуществляли американцы.

Достоверно установлено и документально подтверждено, что кураторство 10-12 лет назад от ЦРУ перешло к МI6. Именно с того момента начинается невероятно мощное подавление любого инакомыслия, разрушение русских общин, чтобы они не были политически активными, не представляли никакую угрозы для оппозиции или альтернативного мнения сказал он

Ранее генпрокуратура Литвы сообщила о задержании пятерых литовцев. Имена фигурантов - Дмитрий Глазковас, Казимирас Юрайтис, Лауринас Рагельскис, Миндаугас Рамошка и Вайда Юозапайтите. Задержанные, по версии следствия, действовали за финансовое вознаграждение и сотрудничали с российскими государственными СМИ, а также распространяли в Литве информацию "в интересах РФ".