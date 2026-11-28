Эксперт Панкратов заявил о политическом преследовании русскоязычных в Литве Эксперт Панкратов рассказал о преследовании русскоязычных в Литве

Москва28 ноя Вести.В Литве в отношение русскоязычных ведется политическое преследование. Об этом рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Кондукторы свободы", сообщает ИС "Вести".

Литва работает очень жестко, подавляется любое инакомыслие, мы уже не говорим о цензуре. Известно о том, что любое альтернативное мнение, если это говорит литовец, то это можно предать социальной анафеме, будут говорить, что он агент Кремля и что он продался России. Если это будет русский человек или русскоязычный - тюрьма неминуемая заявил он

Причем, подчеркнул Панкратов, преподносить громкое дело будут как дело о шпионаже.

Конечно, никто не будет признаваться, что это политическое преследование. Это преподносится как "шпионаж", "угроза национальной безопасности", "экстремизм" сказал он

Ранее генпрокуратура Литвы сообщила о задержании пятерых граждан. Имена фигурантов - Дмитрий Глазковас, Казимирас Юрайтис, Лауринас Рагельскис, Миндаугас Рамошка и Вайда Юозапайтите. По версии прокуратуры республики, они якобы готовили и распространяли в Литве информацию "в интересах РФ".

Заслуженный журналист РФ Аркадий Мамонтов высказался в поддержку задержанных журналистов. По его мнению, в Литве задержали тех, кто решил посвятить жизнь поиску правды и рассказывать народу о том, что происходит на самом деле.

Они никогда не говорили, что Литва — это плохая страна. Наоборот, они больше литовские патриоты, чем те, кто их судит сегодня заметил он

Ранее в Министерстве культуры Литвы призвали вводить языковые ограничения при предоставлении государственных услуг в Литве должны приниматься с учетом состава населения. Это заявление последовало на фоне отказа мэрии Вильнюса принимать письменные обращения и жалобы на русском языке.