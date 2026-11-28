Латвия требует от Ирландии выдачи гражданина за "прославление России" Латвия запросила у Ирландии экстрадицию жителя за посты в соцсетях

Москва28 ноя Вести.Служба государственной безопасности Латвии (VDD) направила в Министерство юстиции Ирландии запрос на экстрадицию 35-летнего Мартиньша Лавриновича. Мужчине, проживающему в графстве Килдэр и работающему на производственном предприятии, на родине грозит до десяти лет лишения свободы за "прославление России". Об этом пишет Irish Times.

По данным латвийской спецслужбы, в 2023–2024 годах Лавринович публиковал в социальных сетях видеоролики, которые, как утверждается, "прославляли действия России". Также его обвиняют в заявлениях с угрозами насилия в адрес жителей Латвии. В качестве доказательств обвинители упоминают, что на некоторых записях мужчина был в шапке с российской символикой и футболке с гербом России.

Сам Лавринович намерен оспорить экстрадицию в Высоком суде Ирландии. Как отмечает издание, разбирательство, вероятно, будет сосредоточено на его праве на свободу слова и на дискриминации этнических русских в Латвии. Это, по данным Irish Times, возможно, первый случай, когда Ирландию просят выдать человека по подобному обвинению.

Адвокат Лавриновича Киаран Малхолланд назвал действия Риги использованием европейского механизма экстрадиции "исключительно в политических целях".

Использовать драконовские внутренние законы в качестве основания для требования выдать человека, который из своего дома в Ирландии критиковал Украину и НАТО в личном аккаунте TikTok, — это, мягко говоря, возмутительно приводит газета слова защитника

Он также отметил, что ни сам TikTok, ни ирландская полиция не усмотрели в высказываниях Лавриновича ничего противозаконного.

Сам мужчина переехал из Латвии в Ирландию в 2023 году, объяснив это усиливавшимися, по его словам, репрессиями против русскоязычного населения. В письменных показаниях под присягой он признал факт записи видео, но отрицал нарушение латвийского законодательства, указав, что высказывания были "резкими" и содержали "эмоциональные преувеличения" и "гиперболы".

19 ноября новое правительство Латвии во главе с премьером Андрисом Кулбергсом объявило о планах создать правовую базу для ограничения использования русского языка. Ранее, 23 ноября, Кулбергс поручил ведомствам подготовить позицию о возможном вводе ограничений на границе с Россией — вслед за решением Эстонии закрыть все КПП. Он заявил, что Латвия не намерена восстанавливать отношения с РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отмечала, что такие шаги вписываются в русофобскую линию Таллина.