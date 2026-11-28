Мамонтов выступил в поддержку задержанных в Литве журналистов Журналист Аркадий Мамонтов выступил в поддержку задержанных в Литве журналистов

Москва28 ноя Вести.Заслуженный журналист России Аркадий Мамонтов выступил в поддержку задержанных в Литве журналистов. Речь идет о пяти гражданах Литвы, которые на днях были задержаны за то, что якобы работают "в интересах России". Детали о том, в отношении кого литовская сторона начала преследования, были рассказаны в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Кондукторы свободы", сообщает ИС "Вести".

По версии генпрокуратуры Литвы, пять человек - Дмитрий Глазковас, Казимирас Юрайтис, Лауринас Рагельскис, Миндаугас Рамошка и Вайда Юозапайтите - действовали за финансовое вознаграждение и сотрудничали с российскими государственными СМИ, а также распространяли в Литве информацию "в интересах РФ".

Однако, отмечает Мамонтов, есть подозрение, что претензии литовской стороны к журналистам начались по иной причине. В частности, из-за того, что независимые журналисты решили задать вопросы беглым российским оппозиционерам, обосновавшимся в Литве.

История, которая, возможно, и стала спусковым крючком для репрессий. Наши коллеги нашли в Вильнюсе студию, откуда бывшие сотрудники "Эха Москвы" льют грязь на Россию. Они пришли задать вопросы русофобскому пропагандисту Александру Плющеву (признан иноагентом Минюстом РФ). Мы уверены, что именно после этого сюжета за наших коллег взялись всерьез отметил Мамонтов

При этом, он уточнил, генпрокуратура Литвы предпочитает называть иную причину задердания.

Официально литовская прокуратура говорит о другом. Но пятерым литовцам, которые хотели рассказать правду о так называемой российской оппозиции, на чьи деньги она живет и чем занимается в свободной Литве, сегодня грозит тюрьма. Они не наносили ущерб безопасности государства Литва. Они просто хотели узнать, что происходит с российской оппозицией на территории этой страны указал Мамонтов

В свою очередь научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов отметил, что сейчас в Литве для политического преследования используются малозначительные поводы.

Политических заключенных загоняют под очень тяжелые уголовные статьи, под шпионаж, под работу на чужое государство, под подрывную деятельность, терроризм, экстремизм, нарушение евросанкций, разжигание национальной ненависти по национальному признаку. Здесь палитра огромная. И что самое опасное для мировой юриспруденции - никто не утруждает себя какой-либо доказательной базой. Ты русский? В тюрьму. Доказывать никто ничего не будет, подозрение стало основой обвинения заявил он

Ранее сообщалось, что в Литве изучают перспективу возможного закрытия границы с Россией.