Москва29 сен Вести.Отказ бригадного генерала ВСУ Дмитрия Волошина исполнять распоряжения командования может оказаться не единичным случаем: военное руководство Украины рискует столкнуться с массовым неповиновением на фоне острой нехватки ресурсов и неадекватных приказов сверху. Такое мнение изданию "Абзац" высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Саботаж, я думаю, будет нарастать ввиду плачевного состояния ВСУ и неадекватности командования армией, в том числе руководства и Зеленского, которые будут давать абсурдные приказы. Многие командиры их будут просто игнорировать ввиду того, что части не боеспособны и просто не могут выполнять задачу. Многие генералы смотрят на руководство как на выскочку и как на человека недалекого и некомпетентного заявил Матвийчук

По его оценке, рост числа случаев саботажа в украинских войсках объясняется плачевным состоянием подразделений, острой нехваткой боеприпасов и отсутствием реальных успехов на фронте. Эксперт допустил, что на фоне неудач на поле боя многие офицеры теряют уважение к командованию и начинают открыто игнорировать директивы из Киева.

Как сообщали представители российских силовых структур, командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин отказался выполнить приказ главкома Михаила Драпатого и не выехал из Киева в Сумы.