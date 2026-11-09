Москва9 ноя Вести.Формат возобновления диалога в рамках Россия – НАТО является перспективным, заявил ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, данный формат актуален в контексте того, что от Евросоюза нет единого кандидата, который мог бы отвечать за обсуждение украинского конфликта.

Устроил бы нас единый кандидат от ЕС? Я думаю, такой кандидат теоретически мог бы быть, но он бы не решил абсолютно никакой задачи по урегулированию конфликта, потому что кроме ЕC есть еще Британия, Норвегия, Канада. А вот формат возобновления диалога в рамках Россия-НАТО, совета Россия в НАТО, мне кажется, - это очень перспективный формат заметил политик

Спиридон Килинкаров полагает, что на этапе согласования гарантий безопасности Европы вполне можно выйти на такой формат переговоров.

Но, мне кажется, гораздо рациональнее было бы это сделать после завершения украинского конфликта, чтобы Украина не была той картой, которую они бы могли разыгрывать против нас добавил он

Ранее спецпосланник американского президента Джаред Кушнер заявил, что совет "Россия-НАТО" - образец для переговоров по европейской безопасности. В Москве на эти заявления сообщили, что в публичном режиме не намерены обсуждать никакие модели.