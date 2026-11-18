Москва18 ноя Вести.Удары по украинским предприятиям и инфраструктуре направлены на то, чтобы вынудить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998-2014 гг. Вячеслав Смоленко.

Главная стратегия - это принуждение Украины к миру. Это самая главная стратегия, все остальное абсолютно вторично. То есть этими ударами Украину, входящую в зимний отопительный период, мы принуждаем к миру. Мы понимаем, что Украина не имеет собственного голоса, а скорее всего, она играет по партитуре Британии. Ну, вот последние все события это четко показывают, потому что у США есть свое видение, и во многом это видение, ну, я бы сказал, что в подавляющем большинстве коррелируется, в том числе и с нашим видением. То есть мы находим некую середину, некие общие компромиссы для того, чтобы привести этот конфликт вооруженный к какому-то логическому завершению, к безопасности, как сказал наш Верховный главнокомандующий, к миру на десятилетия заявил Смоленко

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что Россия неоднократно повторяла, что не хочет временного перемирия, а стремится к миру на столетия.