Москва18 ноя Вести.России необходимо выдавить из Киева все органы управления. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998-2014 годах Вячеслав Смоленко.

Следующей задачей является то, чтобы выдавить из Киева, из столицы органы управления. Вот сегодня ночью летели наши ракеты в Мукачево. Мы никогда не били по Мукачево. За все четыре с половиной года ни одной ракеты в Мукачево не прилетело. А там Прикарпатский военный округ, запасной командный пункт округа, а он же превратился сейчас в бункер первых лиц государства. И это тоже очень серьезный знак. Соответственно, мы будем выдавливать с Киева и органы управления, и логистику, и, соответственно, возможность обороны