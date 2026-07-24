Эксперт со ссылкой на Черчилля отметил, что Польша разворует деньги на Patriot Полковник Матвийчук: Польша украдет деньги на разработку ракет для Patriot

Москва24 июл Вести.Польша использует решение о разработке ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot для воровства денег у Евросоюза, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он заявил, что в свое время премьер Британии Уинстон Черчилль называл Польшу "гиеной Европы". По словам Матвийчука, производство вооружений станет для Польши лишь поводом украсть.

В Польше будут подбирать все, что плохо лежит. Ведь на производство ракет для Украины деньги будет выделять Евросоюз. То есть Варшава, будучи членом Евросоюза, станет просто воровать эти деньги на свои личные нужды. сказал эксперт

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава хочет участвовать в производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины.

Президент США Дональд Трамп 8 июля на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.