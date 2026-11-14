Москва14 ноя Вести.Китайская разведка годами выстраивает отношения с "потенциальными источниками" информации. Об этом заявил ИС "Вести" исследователь спецслужб Григорий Зерщиков.

Специалисты ищут не только носителей государственных секретов. Они "активно работают с научной и бизнес-средой", занимаются кибершпионажем, указал Зерщиков.

[Китайская разведка] - это, первую очередь, стратегическое терпение. Они играют в долгую. Долгосрочная культивация потенциальных источников. Второе - конечно, широкий охват и привлечение потенциальных агентов... И третье - конечно, кибершпионаж. Мы читаем об очередных хакерских атаках китайских хакеров практически каждую неделю… Были приняты десятки законов и законодательных актов, обязывающих граждан Китая и организации Китая сотрудничать, порой проактивно, с разведсообществом Китая как внутри страны, так и за рубежом поделился эксперт

Он уточнил, что речь идет о законе "О национальной разведке", который гласит, что любая организация или гражданин КНР должны сотрудничать с государственной разведкой. Статья 77 закона "О национальной безопасности“ 2015 года обязывает их "проактивно искать шпионов". Статья 8 закона "О противодействии шпионажу" охватывает всю деятельность китайских граждан и организаций, как бы обволакивая их коконом "контрразведывательной архитектуры страны".