Москва26 сен Вести.Цена племенных баранов киргизской породы арашан формируется прежде всего качеством их потомства, родословной и экстерьерными характеристиками. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил председатель общественного объединения овцеводов Киргизии Мирлан Сатыбеков.

Комментируя новость о том, что 19 сентября 2026 года в Киргизии на международном фестивале племенных овец ягненка породы арашан продали за 1 миллион долларов США, эксперт пояснил, что для покупателей важны не столько вес и внешний вид отдельного животного, сколько его племенная ценность и способность давать качественное потомство.

Бараньи производители именно ценятся чем? Тем, каких ягнят они будут давать. Если он дает хороших ягнят, родословная у него хорошая по матери, по отцу, плюс к этому, по всем экстерьерным качествам все сложилось в нем, [что] необходимо фермеру, отсюда и формируется цена. Наша порода молодая, за эти 5 лет наша порода обрела большую популярность среди соседних стран, к нам вот из Молдовы, Грузии приезжали, люди из Катара приезжали, Казахстан, Узбекистан постоянно у нас. Как говорится, спрос порождает предложение, поэтому фермеру, который не хочет продавать хорошего образца, люди дают такую цену, от которой он не [может] отказаться рассказал Сатыбеков

Отмечается, что ягненок – потомок знаменитого барана по кличке Франкель, которого в 2023 году продали в Казахстан за 150 тысяч долларов.

По сообщению казахстанских СМИ, покупателем оказался селекционер из Казахстана, а сама сделка стала рекордной для породы.