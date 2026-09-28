Москва28 сен Вести.США являются страной-чемпионом по подделке икон. Об этом ИС "Вести" заявил президент международного аукционного портала Bidspirit и совладелец Центра экспертиз им. Бенуа Александр Киселевский.

По его словам, выявлять подделки удается при помощи современных технологий.

В полиграфии сегодня можно подделать церковную книгу XVI века. То же самое с иконой: доска может быть одного века, а роспись - другого. И все это экспертам нужно сопоставить. Мастера подделок в основном не в России находятся, а в разных странах. Америка - один из чемпионов по подделкам отметил он

Тем не менее, отметил Александр Киселевский, технологии развиваются и появляется больше способов выявить подделку.