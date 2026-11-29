Москва29 ноя Вести.Самовольное решение Польши о введении войск в Прибалтику из-за якобы существующей угрозы со стороны России не вынудит другие страны НАТО применить 5-ю статью. Об этом заявил полонист Станислав Стремидловский.

По его словам, которые приводит издание "Взгляд", у Польши также исторически сложные отношения с Прибалтикой, и ни одна из стран региона не впустит к себе добровольно армию недавнего соперника.

Союзники Варшавы воспримут происходящее исключительно как волюнтаризм восточноевропейской страны. Столь серьезные шаги в одиночку не предпринимают сказал Стремидловский

Эксперт подчеркнул, что для фиксации "угрозы" со стороны России должно состояться заседание альянса, и только тогда все члены НАТО могут подтвердить необходимость введения войск на территорию Прибалтики.

Ранее польский портал Onet писал, что власти Польши готовы задействовать армию против России в ответ на возможную провокацию на территории Прибалтики.