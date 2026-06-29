Эксперт Суверов назвал возможные меры для регуляции цен на топливо Эксперт Суверов рассказал о возможных мерах для контроля цен на топливо

Москва29 июн Вести.К возможным государственным мерам для контроля цен на топливо относятся договоры с крупнейшими нефтяными компаниями о приватизации поставок на внутренний рынок, а также увеличение импорта нефтепродуктов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Он добавил, что возможно также и соглашение о недопущении роста розничных цен на нефтепродукты.

У правительства есть дополнительные возможности для регулирования цен [на топливо] и увеличения объемов поставок. Это может быть соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями по поводу приватизации поставок на внутренний рынок. Это может быть в крайнем случае решение об увеличении импорта нефтепродуктов. Это могут быть соглашения о недопущении роста розничных цен. Кроме того, могут быть увеличены биржевые объемы поставок нефтепродуктов на рынок и могут быть продлены ограничения на экспорт нефтепродуктов. В среднесрочной перспективе, не в краткосрочной, также многое будет зависеть от ремонтов на НПЗ рассказал Суверов

Ранее аналитик Игорь Юшков рассказал о мерах, необходимых для стабилизации цен на топливо. По его мнению, главным в этом вопросе является обеспечение безопасности НПЗ.