Москва19 окт Вести.Атака ВСУ на Санкт-Петербург - сигнал главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу о том, что европейские союзники Украины могут обеспечить поддержку и без Америки. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Вот вчерашняя атака усиленная на Россию и в том числе удары по Петербургу - это ведь демонстрация Трампу. "Вот ты призываешь к чему-то, а я [Зеленский] вот, у меня есть другие союзники, прежде всего Британия, Германия, вот я с их помощью продолжаю атаковать Россию заявил Светов

Ранее Светов сравнил подходы ЕС и США к противостоянию с Россией. Он заявил, что Брюссель руководствуется идеологией, а США - прагматизмом.