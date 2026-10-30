Эксперт: Трамп использовал подходящую стратегию для решения конфликта на Украине Политолог Пост: Трамп использовал подходящую стратегию по конфликту на Украине

Москва30 окт Вести.Президент США Дональд Трамп использовал одну из доступных стратегий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил доцент кафедры политологии Чикагского университета Пол Пост.

По его мнению, слова Трампа о том, что он может решить конфликт буквально одним звонком, были наивными, однако американский лидер все же приложил усилия для того, чтобы воздействовать на урегулирование ситуации.

Когда Трамп говорил, что закончит все одним телефонным звонком, - это было очень наивно. При этом он, по-моему, все же испробовал, вероятно, наилучшую из доступных стратегий достижения этой цели. Когда многие критиковали его за саммит с Путиным на Аляске, я рассуждал так: Трамп совершенно точно хочет получить Нобелевскую премию мира, и по его мнению, лучший способ получить эту премию - добиться соглашения между Россией и Украиной заявил эксперт

Подобное можно отметить и в нынешних договоренностях по дизелю, полагает Пост.

Хотя дизельное соглашение – это попытка заработать очки перед выборами, работа на внутреннюю аудиторию, но поначалу Трамп, как мне кажется, рассчитывал занять позицию беспристрастного посредника, чтобы побудить обе стороны к диалогу, добиться соглашения и получить свою Нобелевскую премию мира отметил американский политолог

Но это не сработало; в конечном счете конфликт будет заморожен, считает он.