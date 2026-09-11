Москва11 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не является прорусской партией. Об этом автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Мы считаем АДГ прорусской партией. Это не так. Их отношение к России определяется двумя вещами очень немецкими. Первая - это восстановление энергетических связей, чтобы укрепить германскую экономику. И второе - это предотвратить вот это безумное сползание к прямому военному столкновению Европы и России. Это не любовь к России сказал он

Ранее Дмитрий Тренин заявил, что цели специальной военной операции (СВО) можно будет считать достигнутыми при денацификации Украины.