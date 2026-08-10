Москва10 авг Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не собирается создавать коалицию с партией Сары Вагенкнехт BSW. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил районный депутат округа Альцай-Вормс от партии АдГ Константин Савин.

Вы знаете, у меня нет такой информации, что партия Сары Вагенкнехт готова создать коалицию с партией "Альтернатива для Германии". Да, у них было обращение, письменное обращение к руководству нашей партии... И они готовы по некоторым вопросам работать с нами совместно. Но партия "Альтернатива для Германии" этот вопрос исключает из повестки дня, так как мы уже видели на прошлых выборах в двадцать пятом году в Тюрингии, что партия Сары Вагенкнехт, она у нас здесь называется BSW, – у них не получилось даже создать собственную фракцию. Фракция у них немножко развалилась на земле Тюрингии, и некоторые партийцы, некоторые члены фракции перешли в другие фракции. Поэтому это не соответствует действительности, что партия Сары Вагенкнехт готова создать с нами коалицию заявил Савин

Ранее сообщалось, что более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом начать судебную процедуру запрета оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).