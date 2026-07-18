Сара Вагенкнехт призвала не раздувать скандал вокруг гимна ГДР

Вагенкнехт назвала надуманной критику исполнения гимна ГДР Сара Вагенкнехт призвала не раздувать скандал вокруг гимна ГДР

Москва18 июл Вести.Критика исполнения гимна ГДР необоснована, уверена основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Об этом она заявила на мероприятии партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Поводом для обсуждения стало выступление в городе Дессау-Рослау, где сопредседатель АдГ Тино Крупалла исполнил гимн ГДР вместе с ведущим кандидатом партии в Саксонии-Анхальт Ульрихом Зигмундом и кабаретистом Уве Штаймле. После этого ряд немецких политиков и СМИ подвергли участников мероприятия критике.

Кто хочет петь гимн ГДР, тот пусть его поет. Здесь опять на пустом месте раздувают скандал цитирует Вагенкнехт агентство DPA

По ее мнению, жителей восточных земель Германии не следует лишать воспоминаний, связанных с гимном бывшей Германской Демократической Республики.