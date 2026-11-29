Эксперт: у Тегерана есть обеспокоенность из-за давления США на Ирак Востоковед Багдасаров: Тегеран обеспокоен давлением США на Ирак

Москва29 ноя Вести.В Иране обеспокоены тем, что США оказывают давление на Ирак. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Они сейчас обеспокоены, что американцы оказывают сильное давление на Ирак, через который идет значительная часть разных грузов отметил он

Причем это давление оказывается на Багдад по двум векторам.

Первое - американцы требуют закрыть границу [с Ираном] полностью, тем самым больше усугубив экономическое положение. Второе - они давят, чтобы иракское правительство полностью уничтожило, ликвидировало проиранские шиитские формирования, которые официально входят Состав вооруженных сил Ирака, но подчиняются реально Корпусу стражей исламской революции. Там назревает в Ираке взрыв предупредил он

Ранее советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер призвал власти Ирака проявлять бдительность на границе, чтобы Багдад не стал "орудием" политики президента США Дональда Трампа.