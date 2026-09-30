Эксперт указал на технологическую отсталость Украины от России Эксперт Кондратьев: технологический разрыв Украины с Россией около 30 лет

Москва30 сен Вести.У Украины нет современного вооружения, а технологический разрыв с Россией составляет около 30 лет. Об этом ИС "Вести" заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

У Украины, в отличие от России, нет такого комплекса, как "Искандер-М". Он был поставлен у нас на вооружение в 2006 году, а они начинают испытания только сейчас. Таким образом, технологический разрыв составляет около 30 лет. Ближайшие несколько лет у них не должно случиться ни одного эффективного испытания. Так быстро этот технологический разрыв не преодолеть пояснил эксперт

"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей на дальностях до 500 км.