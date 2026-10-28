Эксперт: украинцы для Запада применяют лишь принцип "дай" Эксперт Шафир: украинцы в отношении к Западу используют лишь принцип "дай"

Москва28 окт Вести.Украинцы в отношении западной аудитории применяет единственный принцип "дай". Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал политолог-международник Тимур Шафир.

По его словам, с расчетом на непритязательность и щедрость на кредиты западной аудитории Киев и выстраивает пропаганду.

Украинская пропаганда не зацикливается на объективности или реальности данных, которые она вываливает на головы зарубежной аудитории. Потому что все, что на их головы вываливается, они с благодарностью и с радостью потребляют. Возможно, поэтому украинской пропаганде все равно, когда их ловят за руку. Отсюда все эти ситуации с чудовищной ложью и абсолютно нелогичными тезисами, комментариями, фото и видео пояснил он

И кроме того, у украинских пропагандистов отсутствуют моральные и гуманистические ограничители.

Для них нет мирных граждан, нет мирных городов и каких-либо норм ведения военных действий. У них есть лишь "вижу цель - не вижу препятствий", и в данном случае цель одна - выбивать из худеющего на глазах западноевропейского налогоплательщика новые кредиты. Они руководствуются легендарным украинским принципом "дай" заявил он

И пока этот принцип работает, его и будут использовать, выбивая кредиты. А для этого годится самая чудовищная и фантастическая ложь, заключил Тимур Шафир.