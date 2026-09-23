Москва23 сен Вести.На Западе понятие "демократия" часто используется не как строгий набор критериев, а как маркер лояльности. В эту категорию могут включать государства, например, Украину, которые объективно не соответствуют демократическим стандартам.

По сути, западная политическая модель разделила мир по квазирелигиозному принципу, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Украина вообще никаким критериям демократии не соответствует, но это не мешает ее в демократы записывать. По большому счету, если говорить про западное восприятие, то мы можем говорить, что демократия превратилась в разновидность религии, когда "свои" - это демократы, а "иноверцы", которые, соответственно, авторитарные режимы - это чужие. И таким образом расизм обретает совершенно новую форму, причем которая объясняет для западного читателя, для непросвещенной западной массы абсолютно все: демократия воюет против авторитаризма. Но надо отметить, что эта идея там не нова, ей веков несколько. Конечно, конечно. На самом деле, если вспомнить высказывания американских президентов до Трампа по поводу демократии, ведь ни один не сказал про демократию "Я знаю". Всегда либо "I trust" (я доверяю – прим. ред.), либо "I believe" (я верю - прим. ред). То есть речь идет все-таки скорее о вере, чем о знании сказал Коктыш

Ранее эксперт заявлял, что американские элиты, реализуя коррупционные схемы через Агентство по международному развитию США (USAID), надеялись сделать Киев более управляемым.