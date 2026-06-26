Коктыш обозначил главную проблему европейской демократии и предложил ее решение Коктыш назвал идею ударов по промышленности Европы вкладом в ее демократизацию

Москва26 июн Вести.Возможные удары по европейским промышленным предприятиям были бы вкладом в демократизацию Европы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Он отметил, что главная проблема демократии европейских стран – разрушение обратной связи между избирателем и правящей верхушкой.

Идея бить по промышленным предприятиям в Европе ... на самом деле это надо представить как вклад в демократизацию Европы, потому что главная проблема европейской демократии - это разрушение обратной связи между избирателем и политической верхушкой. Как только избиратель понимает цену вопроса, и он видит эти разрушения у себя, то он начинает спрашивать у власти: "А почему это происходит?" выразил свое мнение Коктыш

Ранее сообщалось, что США не станут помогать своим европейским союзникам в случае боевых действий. Также профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отметил, что Европа все чаще стала осуществлять провокации в отношении РФ.