Москва29 сенВести.Журналистка из Колумбии Диана Каролина Альфонсо Перилья в беседе с ТАСС сообщила, что политика Запада по освещению украинского конфликта остается единой. По ее мнению, колумбийские СМИ достаточно зависимы от Запада и придерживаются проукраинского нарратива в освещении событий в Донбассе.
И мне хотелось это разрушить, тем более что я считаю, что это часть единой программы, единой политики Запада по освещению такого рода конфликтовзаявила корреспондент
Американская журналистка Сара Мари Билс накануне подчеркнула, что ложь на Западе о событиях в Донбассе "выходит за грани добра и зла".