Журналистка рассказала о политике Запада в освещении конфликта в Донбассе Колумбийская журналистка: политика Запада в освещении конфликта в Донбассе едина

Москва29 сен Вести.Журналистка из Колумбии Диана Каролина Альфонсо Перилья в беседе с ТАСС сообщила, что политика Запада по освещению украинского конфликта остается единой. По ее мнению, колумбийские СМИ достаточно зависимы от Запада и придерживаются проукраинского нарратива в освещении событий в Донбассе.

И мне хотелось это разрушить, тем более что я считаю, что это часть единой программы, единой политики Запада по освещению такого рода конфликтов заявила корреспондент

Американская журналистка Сара Мари Билс накануне подчеркнула, что ложь на Западе о событиях в Донбассе "выходит за грани добра и зла".