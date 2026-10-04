Эксперт: услуги ЧОП нужно заключать через конкурсы, а не аукционы Эксперт Ткачев предложил способ улучшить качество охраны школ и детских садов

Москва4 окт Вести.При выборе частных охранных предприятий, которые несут ответственность за школы, больницы и детские сады, нужно отказаться от аукционов и проводить конкурс. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по общественному контролю и экспертизе Федерального координационного центра руководителей охранных структур Андрей Ткачев.

По его мнению, аукционы, где единственным критерием победы является минимальная цена, ставят под угрозу безопасность людей.

Договоры на оказание охранных услуг примерно в 80% случаев заключаются путем проведения аукционов. И при проведении аукционов критерий один: аукционы проводятся на понижение. Кто предложил наименьшую цену, тот и выиграл. Аукционы в данном случае опасны отметил Ткачев

Эксперт пояснил, что суммы контракта не позволяет охранным предприятиям покрывать расходы на зарплаты и качественную работу.

Он напомнил, что в России уже запретили проводить аукционы на предоставление услуг по организации летнего детского отдыха. Ткачев подчеркнул, при закупке охраны социально значимых объектов также нужно перейти на конкурсы.